Bolsonaro diz ao STF que pedido de asilo não era tentativa de fuga

A defesa argumentou que o documento era um "rascunho", e que a solicitação de asilo não foi encaminhada, tampouco pode ser considerada tentativa de fuga ou descumprimento de medidas cautelares.

"A autoridade policial evidentemente sabe – posto que cediço – que para se aventar de uma prisão preventiva é preciso haver fato contemporâneo. Mas, ainda assim, tem apenas um documento, que reconhece ser mero rascunho antigo enviado por terceiro, além da indeclinável constatação de que o tal pedido não se materializou!", disse a defesa.

"Fato é que, com ou sem o rascunho, o ex-presidente não fugiu. Pelo contrário, obedeceu a todas as decisões emanadas pela C. Suprema Corte, inclusive a que o proibia de viajar ao exterior, respondeu à denúncia oferecida, compareceu a todas as audiências, sempre respeitando todas as ordens deste E. STF."

A defesa negou ainda que Bolsonaro tenha conversado com o ex-ministro Walter Braga Netto após decisão de Moraes que proibiu a comunicação entre os investigados.

A PF afirma ter encontrado uma mensagem de SMS enviada por Braga Netto horas após a ordem de Moraes. Não há registro de resposta do ex-presidente, e é nisso que os advogados do ex-presidente se amparam. "É incrível ter que dizer que a inexistência de resposta é o exato contrário de manter contato", argumentam.

Os advogados também pediram a revogação da prisão preventiva de Bolsonaro, que está em regime domiciliar desde o início de agosto por suspeita de obstrução de Justiça.