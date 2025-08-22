Economia alemã encolhe mais que o esperado no 2º trimestre - PIB recuou 0,3% em relação ao trimestre anterior - tombo maior do que o esperado inicialmente pelo governo, de 0,1%. Indústria alemã sofre com as tarifas de Donald Trump, que brecam vendas aos EUA.A política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um efeito mais negativo que o esperado sobre a economia da Alemanha: o Produto Interno Bruto (PIB) do país europeu encolheu 0,3% no segundo trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior. Originalmente, o governo esperava que a queda fosse de apenas 0,1%.

No primeiro trimestre de 2025, de janeiro a março, o PIB – soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país – ainda havia crescido 0,3%. Analistas, contudo, esperam uma melhora do quadro no segundo semestre, embora a perspectiva para o terceiro trimestre seja de estagnação.

O Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis), responsável pelos dados, listou diversas razões para a retração da economia alemã no período de abril a junho. A principal é o pior desempenho da produção no setor manufatureiro e de construção civil.