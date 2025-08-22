Governo Trump fará pente-fino em 55 milhões de vistos nos EUA - Casa Branca quer análise detalhada de vistos concedidos a estrangeiros, inclusive de brasileiros. Governo diz que objetivo é detectar estadias além do prazo, "ameaças à segurança pública" ou "apoiadores do terrorismo".O governo de Donald Trump quer fazer um pente-fino em todos os 55 milhões de estrangeiros que têm visto válido para os Estados Unidos, e ameaça revogá-los ao menor sinal de que eles tenham cometido algum ato que invalide sua autorização para entrar ou permanecer no país.

Na mira das autoridades estão estadias para além do prazo legal permitido, atividades criminosas, ameaças à segurança pública e pessoas envolvidas "em qualquer forma de atividade terrorista ou apoio a uma organização terrorista".

A medida tem potencial de afetar brasileiros que já estejam dentro dos EUA como turistas ou com outros tipos de visto, como de estudo ou trabalho, assim como pessoas que ainda não viajaram, mas já obtiveram visto dos consulados dos EUA no Brasil.