Membros de cartéis mexicanos estão atuando na frente de batalha da Ucrânia?

"Sem dúvida, é um bom lugar para aprender neste momento", afirma Morato à DW. "A Ucrânia é um campo de manobras perfeito, onde há armas das mais sofisticadas e modernas, ao lado das mais econômicas."

Juan Jaramillo, pesquisador do InSightCrime, sediado em Bogotá, concorda que "a Ucrânia se tornou um laboratório do uso de armas de diferentes tipos, não apenas drones", mas expressa dúvidas sobre a presença de membros de cartéis mexicanos. "Eles não costumam se expor muito", diz à DW.

Ele cita que, quando os cartéis começaram a treinar seus membros no uso de drones, levaram ao México ex-militares colombianos especialistas e equipamento, mas não se deslocaram. Por que iriam se arriscar a ir para um campo de batalha, questiona Jaramillo.

Apenas o ex-presidente russo Medvedev citou assunto

Há outros dois motivos que levam Jaramillo, que investigou de perto o uso de drones pelos cartéis, a mostrar cautela. "É muito importante ressaltar que não vimos, até o momento, uma sofisticação no uso de drones no México que nos leve a concluir que houve uma troca de conhecimento com a Ucrânia, onde estão sendo utilizadas tecnologias muito avançadas", afirma.

Ele pontua que vários cartéis adotaram o uso de drones por meio do que chamam de "operadores de drones", uma "divisão especializada que tem se mostrado bastante útil para eles". "Por exemplo, dentro do Cartel Jalisco Nueva Generación, mas também as facções do Cartel de Sinaloa e da Família Michoacana estão usando-os", embora sem ir além do uso dos drones para vigilância ou anexando-lhes de forma artesanal granadas ou pequenos explosivos, indica.