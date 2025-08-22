O Brasil pode tentar usar a ONU para combater o tarifaço de Trump? - Governo Lula elabora resposta ao lado de outras nações e estuda recorrer à Carta da ONU. Mas especialistas apontam que medida tem apelo político, mas provavelmente terá pouco efeito prático.Para além de uma disputa comercial tradicional, as tarifas de 50% que o governo de Donald Trump aplicou sobre produtos brasileiros carregam forte apelo político, que alinha interesses de setores bolsonaristas no Brasil com uma estratégia econômica agressiva do governo dos Estados Unidos.

Em busca de uma solução, o governo Lula busca uma atuação multilateral e, por isso, convocou uma reunião ministerial para preparar uma resposta na ONU, ao lado de Índia, China e Rússia, segundo o portal UOL.

De acordo com especialistas ouvidos pela DW Brasil, a medida carrega forte apelo político. E só. O Brasil poderia tentar recorrer à Carta da ONU, que estabelece que qualquer forma de coerção entre Estados deve ser precedida de tentativa de resolução pacífica e depender de autorização do Conselho de Segurança.