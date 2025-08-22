O que é o Teatro de Contêiner, alvo de disputa em São Paulo - Prefeitura determinou despejo da Companhia Mungunzá de Teatro de terreno público antes abandonado, em ação que gerou protestos. Justiça garantiu a permanência do coletivo até, no mínimo, fevereiro.No coração da Santa Ifigênia, região central de São Paulo marcada por contrastes sociais e urbanísticos, está erguida uma estrutura nada convencional: 11 contêineres marítimos transformados em palco, plateia, camarins e salas de convivência.

Desde 2016, o Teatro de Contêiner Mungunzá tornou-se referência de resistência cultural e social na cidade. Hoje, porém, sua continuidade está em risco diante de uma ordem de despejo da prefeitura de São Paulo.

O projeto nasceu após a Companhia Mungunzá de Teatro vislumbrar que, em vez de direcionar recursos culturais para aluguéis de imóveis privados, fazia mais sentido ocupar um terreno público ocioso e transformá-lo em espaço cultural, com a participação da comunidade do entorno.