ONU pede que Brasil ajude a pagar hospedagem na COP30 em Belém - Países reclamam de altos preços de acomodação durante a Conferência do Clima. A menos de três meses do evento, Brasil afirma que 47 países têm hospedagem e confirmaram presença; já a ONU cita número menor.Faltando menos de três meses para a COP30 e em meio às queixas da comunidade internacional sobre o alto preço das hospedagens em Belém, a ONU fez um apelo ao Brasil para que ajude a cobrir parte dos valores, sobretudo no caso de países menos desenvolvidos e insulares.

Atualmente esses países dispõem de uma ajuda de custo no valor de 144 dólares (cerca de R$ 780 pelo câmbio atual) para hospedagem e alimentação, pagos pela ONU. Mas essa diária está muito abaixo da cobrada pelas hospedagens mais baratas listadas na plataforma do governo.

Pela proposta da ONU, o subsídio do governo brasileiro cobriria a diferença para que o custo com acomodação não passe dos 100 dólares por noite.