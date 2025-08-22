Pressão financeira poderá mudar postura de Israel em Gaza? - Sanções globais, vendas de ativos e boicotes podem forçar uma solução para a guerra? Entre iniciativas recentes nesse sentido, fundo soberano da Noruega está se desfazendo de participações em empresas israelenses.O governo de Israel manteve-se em silêncio diante da decisão da Noruega, em 11 de agosto, de retirar parcialmente seus investimentos de várias empresas israelenses, motivada por preocupações éticas relacionadas à guerra em Gaza.

O fundo soberano da Noruega, avaliado em 2 trilhões de dólares (cerca de R$ 11 trilhões), anunciou cortes a 11 empresas ligadas a Israel e que encerrará contratos com gestores de ativos que atuam no país. A medida veio após reportagens revelarem que o fundo havia investido em uma empresa fornecedora de peças para caças militares israelenses.

Enquanto a imprensa israelense classificou a decisão da Noruega como "profundamente preocupante" e "politicamente motivada", alguns analistas acreditam que as autoridades israelenses optaram por manter um perfil discreto para evitar fortalecer o movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), que há duas décadas faz campanha contra Israel.