Alemanha já não pode mais bancar Estado de bem-estar social, diz premiê

Confrontados com os custos crescentes dos gastos do governo e o déficit nas contas públicas, CDU e SPD concordaram em reformar o sistema de seguridade social, que abrange o sistema público de saúde, as aposentadorias e o auxílio a desempregados, e é em boa parte financiado por impostos descontados da renda dos trabalhadores.

Mas, diferentemente da CDU, políticos do SPD têm defendido o aumento de impostos como solução para cobrir esses gastos.

Falando a correligionários, Merz admitiu que o SPD – que pende mais à esquerda e tem perdido apoio popular desde que chegou ao governo – teria dificuldades em aceitar cortes na área social, mas conclamou os dois partidos a trabalharem juntos.

Ao mesmo tempo, o chanceler federal frisou que seu governo não fará "nenhum aumento" na taxação de empresas de médio porte, ainda que alguns colegas social-democratas "se alegrem em discutir aumento de impostos".

Merz disse querer a continuidade na aliança de um "caminho crítico à migração e amigável à indústria, para que este país tenha uma chance". "E, acima de tudo, para que possamos mostrar que a Alemanha é governada com sucesso pelo centro."

O premiê alemão queixou-se do que vê como um alto número de beneficiários do Bürgergeld, que assegura uma renda mínima a desempregados, e sugeriu que as pessoas estariam deixando de trabalhar por causa disso. "Não dá para continuar assim: 5,6 milhões de beneficiários", disse. "O que está acontecendo nesses sistemas?"