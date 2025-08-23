Bufês de hotéis "tudo incluso" estão na mira do governo na Turquia

Bingöl, que também é presidente da Associação de Empresas de Catering e Turismo, quer acabar com isso. Ele argumenta que metade dessa comida acaba no lixo e que é preciso mudar o modelo oferecido aos turistas. A ideia dele é que não seja mais oferecido um pacote padrão de café da manhã, mas que cada hóspede possa fazer suas escolhas. "Um diabético não pode comer três ou quatro potes de geleia. Pelo modelo atual, eles acabam automaticamente na mesa – e depois no lixo", diz Bingöl.

Ele também defende mais flexibilidade na cobrança da conta em restaurantes. Atualmente paga-se obrigatoriamente por pessoa. Em consequência, a mesma quantidade é sempre servida para cada um. Porém, um grupo de três pessoas também poderia pedir um café da manhã para dois, argumenta – e haveria menos sobras de comida.

Os bufês livres nos hotéis do tipo "tudo incluso" também estão na mira do assessor presidencial. Bingöl diz que os hotéis e resorts devem abandonar os generosos bufês e focar em opções à la carte. Ele afirma que, nos bufês livres, os turistas são tentados a experimentar um pouco de tudo e enchem os pratos de comida. O resultado, diz, é que muita comida vai para o lixo.

Vai virar lei?

Bingöl enfatiza que não se trata apenas da comida desperdiçada, mas também de matérias-primas, energia, horas de trabalho e danos ambientais. Por isso, ele afirma que o desperdício de comida é uma questão de segurança nacional.

Apesar das mudanças planejadas, as maiores fontes de desperdício de alimentos em todo o mundo são as residências. Elas geram cerca de 60% do desperdício. Os 40% restantes vêm do setor de serviços e do varejo. Isso também vale para a Turquia.