Congresso aprova fim da cobrança de roaming no Mercosul - Quem estiver de viagem pelos países do bloco latino-americano ficará livre de cobranças extras quando usar o celular para fazer ligações e acessar a internet. Medida entra em vigor 90 dias após publicação.Portadores de chips de telefonia brasileiros que estiverem de passagem por países do Mercosul não terão mais que pagar altas taxas extras a operadoras de telefonia móvel ao fazer ligações e acessar a internet dentro do bloco.

O fim da cobrança de roaming no Mercosul foi aprovado pelo Senado na última quarta-feira (20/08). Como o texto já havia passado pela Câmara, ele agora segue para promulgação – por se tratar de um Projeto de Decreto Legislativo, ele não depende de sanção presidencial, mas só entrará em vigor 90 dias após a publicação.

Fim do roaming era promessa esperada desde 2019