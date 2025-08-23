Filme celebrado em Cannes é promessa da Alemanha ao Oscar - Juri alemão considerou "Sound of Falling" uma obra "sem paralelo no cinema". Longa venceu Prêmio Conjunto do Júri no festival francês e ganha força na corrida pela estatueta de melhor filme internacional.Um drama que entrelaça as vidas de quatro mulheres em sua luta contra a opressão e a violência ao longo de um século representará a Alemanha na disputa pelo Oscar 2026, na categoria melhor filme internacional. O prêmio foi vencido neste ano por Ainda Estou Aqui e pode ter o também brasileiro O Agente Secreto como concorrente na próxima edição.

Celebrado no Festival de Cannes de 2025, o filme In die Sonne schauen ("Olhando para o sol", em tradução livre), da diretora alemã Mascha Schilinski, desbancou outros quatro inscritos e foi tomado pelo júri que o elegeu como "formalmente intransigente, emocionalmente existencial e artisticamente único". Na versão em inglês, o filme é apresentado como Sound of Falling.

O júri independente de nove especialistas, nomeado pela German Films, a agência internacional do cinema alemão, afirmou que o filme não tem paralelo "no cinema alemão e internacional".