Moradia gratuita em cidade alemã atrai centenas de candidatos - Concurso para viver em município planejado da era soviética recebeu 1,7 mil interessados. Projeto quer atrair mão de obra qualificada a Eisenhüttenstadt e reverter êxodo populacional.Um concurso aberto na Alemanha para enfrentar a fuga populacional de Eisenhüttenstadt, uma cidade da era soviética, ganhou projeção global e atraiu mais de 1,7 mil interessados. O prêmio: duas semanas de moradia gratuita em um apartamento mobiliado de três quartos para conhecer o município e suas oportunidades profissionais.

Dois "moradores de teste" venceram a disputa após participarem de entrevistas e processos de seleção entre candidatos do mundo inteiro. Eles foram anunciados na última quinta-feira (21/08).

O projeto "Hora de fazer planos", fomentado pela empresa municipal de habitação, tinha como objetivo chamar atenção para a necessidade da cidade e recuperar sua mão de obra atualmente defasada.