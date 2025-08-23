STF condena Zambelli por porte ilegal de arma de fogo - Deputada perseguiu eleitor de Lula com arma em punho na véspera da eleição de 2022. Também condenada por invasão ao sistema do CNJ, ela permanece detida na Itália enquanto tramita seu processo de extradição.O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta sexta-feira (22/08), por 9 votos a 2, a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A decisão cabe recurso.

Esta é a segunda sentença contra Zambelli. Em maio, ela foi condenada por unanimidade a 10 anos de prisão e perda de mandato pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em 2023, e está detida em Roma, na Itália, enquanto corre o processo de extradição.

No caso encerrado nesta sexta-feira, a parlamentar é ré pelo episódio em que ela sacou uma arma de fogo e, acompanhada de seu segurança, perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022.