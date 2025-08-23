Tropas da Europa na Ucrânia: que opções estão na mesa? - Países europeus discutem possíveis cenários para envio de militares à Ucrânia num acordo de paz. Mas medida, que visa dissuadir a Rússia de uma nova agressão, também arrisca arrastá-los para uma guerra.Líderes europeus fizeram uma impressionante demonstração de unidade ao acompanhar o presidente ucraniano Volodimir Zelenski em sua visita recente a Donald Trump nos Estados Unidos, defendendo a necessidade de garantias de segurança para a Ucrânia.

Mas o caminho à frente será mais difícil, à medida que definirem os detalhes de sua contribuição para a paz. Um dos temas mais sensíveis na mesa é um possível envio de tropas à região.

"Eles estão dispostos a colocar pessoas em campo", declarou Trump à emissora Fox News na terça-feira (19/08), após se reunir com potências europeias.