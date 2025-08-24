Berlim muda nome polêmico de rua após disputa judicial de cinco anos - Querela entre ativistas e moradores arrastou o rebatismo do logradouro Mohrenstrasse, considerado racista por sua conotação pejorativa. Novo nome homenageia filósofo negro.Após uma batalha jurídica que durou cinco anos, Berlim rebatizou oficialmente neste sábado (23/08) a antiga rua Mohrenstrasse, na região central da cidade, criticada pela conotação racista de seu nome.

A mudança só foi possível após uma decisão do Tribunal Administrativo Superior do estado, tomada na última sexta-feira, que rejeitou uma tentativa de última hora de barrar o ato.

O novo logradouro, Anton-Wilhelm-Amo-Strasse, homenageia um filósofo negro do Iluminismo alemão, que em 1734 se tornou o primeiro estudioso nascido na África a receber um doutorado europeu. A estação de metrô da rua também foi rebatizada sob o mesmo nome em um evento que reuniu representantes da prefeitura e ativistas antirracistas.