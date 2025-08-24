Como a guerra na Ucrânia enfraquece poder russo sobre países ex-URSS

No entanto, outras figuras menos oficiais expressaram opiniões que podem refletir de forma mais realista o que Moscou realmente pensa. "Esta é uma humilhação terrível para a Rússia", escreveu o filósofo político de ultradireita Aleksandr Dugin no aplicativo Telegram. "É uma derrota completa, um desastre total para nossa política no Cáucaso do Sul."

A influência da Rússia na ex-União Soviética está diminuindo?

O envolvimento dos EUA na implementação do acordo de paz é um dos sinais mais visíveis do esvaziamento da influência russa em regiões que antes compunham a União Soviética.

Até então, Moscou, aliada tradicional da Armênia, procurava dar as cartas nas negociações e chegou a enviar tropas para operações de paz em Nagorno-Karabakh. O primeiro cessar-fogo negociado em 2020 foi mediado pelo Kremlin. Mas desde o fim do conflito, deixou de dar apoio irrestrito ao governo armeno, cujas forças se recusaram a participar de exercícios conjuntos com soldados russos.

Em setembro daquele ano, a Armênia também enviou ajuda humanitária à Ucrânia e no mês seguinte ratificou sua adesão ao Tribunal Penal Internacional (TPI). Moscou rejeita a legitimidade da corte, que emitiu um mandado de prisão contra Putin por supostos crimes praticados durante a guerra na Ucrânia.

Para Fariz Ismailzade, deputado independente do Azerbaijão, também faz sentido ao seu país fechar fileiras com os EUA. "O objetivo principal do Azerbaijão é ser independente", disse ele à DW. "Isso não significa que queremos nos separar da Rússia e ser de alguma forma um fantoche do Ocidente. O Azerbaijão está tentando construir novas alianças, aproveitando o poder na região, por exemplo, com países da Ásia Central e com a Turquia."