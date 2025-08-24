Tarifaço de Trump deflagra escalada inédita de tensões entre EUA e Brasil

Embora a medida represente uma tensão incomum em 200 anos de relações bilaterais, outros episódios de ingerência ocorreram ao longo da história dessa diplomacia. Um deles foi a Doutrina Monroe, em 1823. A medida pretendia ampliar a influência econômica dos EUA nas ex-colônias europeias na América, e só teve efeitos na América Latina no final do século 19.

O professor de relações internacionais da UnB (Universidade de Brasília) Fidel Flores lembra que, além de intervenções militares na América Central, com imposição de governos e ocupação de territórios, os EUA também exerceram sua hegemonia por meio de acordos de cooperação. "Por isso, o governo brasileiro na época era, até certo ponto, convergente com a investida dos EUA, achavam conveniente essa inserção e seriam colaboradores da Doutrina Monroe".

Já na Operação Brother Sam, "houve o envio de navios de guerra para São Paulo que estavam preparados para intervir no golpe [militar de 1964]. Não foi usado, mas serviu para marcar posição", lembra Camila. Por isso, segundo ela, essa convergência entre EUA e Brasil sob a justificativa de combate ao comunismo.

Mais uma situação ocorreu em 1977, no governo do general Ernesto Geisel. Na ocasião, ele recebeu o secretário de Estado americano, Cyrus Vance, que veio ao país no intuito de dissuadi-lo de fechar um acordo para a produção de energia nuclear com a Alemanha.

Apesar da pressão, o Brasil manteve o contrato. Na saída da reunião, Vance deixou para trás uma pasta com detalhes de como persuadir os brasileiros conforme o interesse de Washington.

Relações exteriores com "punho de ferro"