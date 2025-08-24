Espanha registra onda de calor mais intensa da história - Com 4,6 °C acima da média, período de 3 a 18 de agosto superou anomalia observada em julho de 2022. Temperaturas elevadas agravaram incêndios no país.A onda de calor que atingiu a Espanha em agosto foi a mais intensa já registrada no país, segundo informou a agência espanhola de meteorologia Aemet, com dados provisórios.

De acordo com a Aemet, o período de 3 a 18 de agosto registrou uma anomalia de 4,6 °C e superou o recorde anterior de julho de 2022, que atingiu 4,5 °C acima do limite.

A intensidade é analisada pelo parâmetro "anomalia da onda", diz a agência, que quantifica o quanto as temperaturas máximas se desviaram do limite mínimo necessário para ser considerado uma onda de calor.