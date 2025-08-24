Fundador de "O Pasquim", cartunista Jaguar morre aos 93 anos - Um dos mais importantes caturnistas do Brasil, Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe foi uma das mentes por trás de jornal alternativo que virou símbolo da resistência à ditadura militar.Morreu neste domingo (24/08) no Rio de Janeiro, aos 93 anos, o cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar. Ele foi um dos fundadores de O Pasquim, jornal que fez história ao azucrinar os militares durante a ditadura no Brasil (1964-1985).

Carioca nascido em 1932, Jaguar estreou como cartunista na década de 1950, aos 20 anos, com um desenho publicado na coluna de humor Penúltima Hora, do jornal carioca Última Hora. À época, era funcionário do Banco do Brasil. Em 1958, passou a publicar charges na página de humor da revista Manchete.

O pseudônimo Jaguar, com o qual ele ascendeu à fama, foi uma sugestão de Borjalo (1925-2004), colega de profissão que o antecedeu na revista Manchete e qye foi um dos grandes nomes dos primórdios da TV Globo.