Incêndio atinge usina nuclear russa após ataque de drone

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em mais de uma dúzia de regiões russas ao longo da madrugada de domingo, data em que a Ucrânia celebra sua declaração de independência da antiga União Soviética, em 1991.

A usina nuclear de Kursk, localizada a apenas 60 km da fronteira com a Ucrânia, informou que as defesas aéreas derrubaram um drone que explodiu próximo à planta logo após a meia-noite, no horário local, danificando um transformador auxiliar e forçando uma redução de 50% na capacidade operacional do reator.

O incêndio foi controlado e não houve feridos, de acordo com a assessoria de imprensa da usina. Os níveis de radiação permaneceram dentro da normalidade.