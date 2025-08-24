O custo trilionário da falta de água para o planeta - Escassez crescente de água em função do calor e da seca deve provocar insegurança alimentar, deslocamento de populações e instabilidade política, alertam especialistas. Problema já afeta cerca de 2 bilhões de pessoas.A Terra é formada por 70% de água, mas só 0,5% disso é própria para consumo e uso na agricultura e está ao nosso alcance. E esse recurso precioso está se tornando ainda mais escasso devido ao aumento na demanda por água e a um planeta cada vez mais aquecido e seco no contexto das mudanças climáticas.

Cerca de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo já vivem sem acesso regular a água potável fresca. E metade da população global enfrenta escassez de água numa parte do ano.

Da queda nos níveis de produtividade agrícola à insegurança alimentar, redução da capacidade energética e impacto do saneamento precário na saúde, o estresse hídrico custa caro.