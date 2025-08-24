Sol: perigo para a pele ou um santo remédio?

Durante anos, a hipótese preponderante foi simples: a luz solar produz vitamina D, essencial para a saúde óssea e, talvez, para a prevenção de uma série de doenças.

Num influente artigo de 1980, os irmãos Frank e Cedric Garland, epidemiologistas da Universidade Johns Hopkins (EUA), sugeriram que o nutriente era responsável pelas menores taxas de câncer colorretal em regiões ensolaradas do planeta. Assim começou a era da vitamina D, com médicos de todo o mundo recomendando cápsulas de suplementação.

Em países como o Reino Unido, por exemplo, pesquisas nos anos seguintes constataram o ressurgimento de doenças como o raquitismo – enfraquecimento severo dos ossos em crianças –, sobretudo em populações com pele mais escura e baixa exposição ao sol. Ali, os raios UVB simplesmente "não chegam ao solo" entre os meses de novembro e março, como explicou a especialista em nutrição Inez Schoenmakers, de Cambridge, ao jornal britânico The Guardian.

Mas a "era da vitamina D" parece hoje ter chegado ao seu limite. Os suplementos se mostraram úteis na prevenção de deficiências graves, mas os ensaios clínicos não confirmaram efeitos milagrosos sobre o câncer, diabetes ou doenças cardiovasculares – doenças que afetam igualmente quem toma suplementos e quem não toma.

Como conclui uma reportagem publicada em maio na Scientific American, "seja o que for que a luz solar esteja fazendo para prevenir uma miríade de doenças, é muito mais complicado do que simplesmente fazer a pele produzir um pouco de vitamina D".

Alguns estudos observacionais sugerem que, apesar do aumento de melanomas, as pessoas mais expostas à luz solar diária vivem mais.