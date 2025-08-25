À espera da guerra, franceses se alistam na reserva

Mais de duas décadas após o fim do serviço militar obrigatório na França, dezenas de milhares de franceses estão se alistando para a reserva, e se preparando para a eventualidade de terem de servir ao seu país, ao menos em tempo parcial.

O número de reservistas operacionais disparou na última década, de apenas 28 mil em 2014 para mais de 46 mil atualmente. O Exército absorveu mais da metade deles, e os demais foram divididos de forma quase igual entre a Marinha e a Aeronáutica.

Macron aumenta investimento nas Forças Armadas

Até 2035, o governo quer mais do que dobrar esse número – para 105 mil reservistas, ou cerca de um para cada dois militares na ativa – e oferecer novas oportunidades para os jovens se voluntariarem.

A meta está alinhada aos planos do presidente Emmanuel Macron de aumentar drasticamente o investimento nas Forças Armadas, até atingir 64 bilhões de euros (R$ 404 bilhões) em 2027, o dobro do nível de 2017, quando ele assumiu o cargo.

Por trás dessa evolução, que reflete esforços semelhantes de outros países da Europa, está a crescente preocupação com uma Rússia cada vez mais agressiva, e a dúvida sobre se os Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, acudiriam a Europa caso ela seja atacada.