Acolher refugiados em 2015 foi decisão humanitária, diz Merkel - Ex-chanceler federal diz não se arrepender de ter aberto as portas da Alemanha para os que fugiam da guerra na Síria, mas admite que medida fortaleceu pauta anti-imigração da ultradireita.Dez anos após proferir a célebre frase "Wir schaffen das" ("Vamos conseguir") e impor à Alemanha o desafio de acolher centenas de milhares de refugiados sírios, a ex-chanceler federal Angela Merkel sugeriu que não se arrepende de sua decisão e apontou que o país fez progressos significativos na integração desses migrantes.

E embora tenha admitido que a consequente entrada em massa de imigrantes contribuiu para o fortalecimento da ultradireita alemã, que fez da pauta anti-imigração sua bandeira,Merkel disse que não seguiria um caminho diferente diante das alternativas que tinha à época.

"Isso certamente tornou a AfD mais forte", disse ela sobre o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha, ponderando que isso não a impediria de tomar uma decisão que considerava "correta, razoável e humana".