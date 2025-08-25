Como a Alemanha está 10 anos após a crise dos refugiados - Em 2015, centenas de milhares de requerentes de asilo chegaram à Alemanha. A DW reuniu dados sobre asilo, integração e opinião pública que mostram o que não deu certo - e o que deu."Wir schaffen das", ou seja, "nós vamos conseguir". Três palavras que se tornaram símbolo global da postura aberta da Alemanha em relação aos refugiados. Quando a então chanceler federal conservadora Angela Merkel proferiu essa frase no verão de 2015, centenas de milhares de pessoas estavam a caminho da Alemanha, muitas vindas da Síria, do Afeganistão e do Iraque.

A recepção ocorreu em meio a uma onda de solidariedade e solicitude. Na memória, por exemplo, estão as imagens da estação central de Munique, onde milhares de refugiados foram recebidos com pequenos presentes por locais.

No entanto, dez anos depois, o clima mudou. Em muitos setores da sociedade, a cultura inicial de boas-vindas se esvaiu, dando lugar ao ceticismo e à rejeição. Isso porque a Alemanha não conseguiu resolver todos os problemas relacionados à onda migratória. Muitos imigrantes ainda não encontraram emprego. A criminalidade cometida por refugiados e também contra eles é tema de debates acalorados, com a migração se tornando um assunto com alta carga emocional.