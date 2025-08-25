Cresce número de demitidos do Exército alemão por extremismo de direita - Incidentes como saudação a Hitler e comentários racistas levaram à demissão de 97 militares em 2024, um aumento de 56% em relação ao ano anterior. Ministério da Defesa diz que número é pequeno, mas reforça combate.As Forças Armadas da Alemanha (Bundeswehr) demitiram 97 militares em 2024 por condutas consideradas extremistas de direita ou por associação a grupos extremistas. O número representa um aumento de 56,4% em comparação a 2023, quando 62 soldados foram expulsos pelo mesmo motivo.

Entre os comportamentos relatados estão a repetição da saudação a Hitler, comentários racistas, vínculos com grupos inconstitucionais e o canto de músicas extremistas.

O número de incidentes desse tipo também cresceu. Dados do Ministério da Defesa apontam 280 casos suspeitos identificados em 2024, 30% a mais que no ano anterior. Em 2024, a Alemanha já havia registrado um recorde de crimes de extrema direita em todo o país.