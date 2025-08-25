EUA sócio da Intel: boa estratégia ou intervenção indevida?

As fabricantes de chips Nvidia e AMD também concordaram neste mês em pagar 15% da receita de suas vendas na China ao governo dos EUA.

Outro exemplo foi a recente venda da siderúrgica americana US Steel para a japonesa Nippon Steel, em um acordo que garantiu ao governo dos EUA a golden share, que dá amplo poder de veto sobre decisões corporativas da US Steel e o direito de nomear um membro do conselho.

Houve também o anúncio em julho de que o governo dos EUA se tornaria o maior acionista da única mina de terras raras em operação nos EUA, de propriedade da MP Materials.

Mais do que uma empresa?

"A gestão Trump está realmente adotando uma visão ampla do que é possível em termos de intervenções do governo dos EUA no setor privado e forçando muito os limites", diz à DW Geoffrey Gertz, pesquisador sênior do Centro para uma Nova Segurança Americana, sediado em Washington.

Ele descreve as medidas recentes como "incomuns", e faz uma distinção entre as políticas de governos anteriores para estimular setores inteiros e a abordagem mais pessoal e direcionada de Trump. "Eles estão fechando acordos pontuais com empresas individuais", diz. "Essa é uma abordagem bem diferente de estabelecer padrões ou diretrizes de política industrial para todo o setor."