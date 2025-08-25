Filme sobre a guerra na Ucrânia expõe força da propaganda russa - Documentário mostra como três adeptos de teorias da conspiração se apegam ao negacionismo mesmo após verem a realidade do conflito com seus próprios olhos.As imagens mostram uma floresta de pinheiros perto de Izium, no leste da Ucrânia. Há valas comuns vazias por toda parte. Foi lá que soldados russos enterraram os corpos de centenas de civis que mataram na primavera europeia de 2022. As vítimas foram exumadas para exames médicos – algumas haviam sido brutalmente torturadas. Juntamente com o massacre de Bucha, esse é um dos crimes de guerra russos mais conhecidos e graves na Ucrânia.

Uma integrante do grupo, Petra, diz que a areia da floresta se parece com a de uma praia, o que ela descreve como uma sensação bizarra. O lugar tem um agradável cheiro de pinheiro, e a floresta é muito bonita, relata. Pouco depois, ela diz que o que se vê ali é falso. A câmera a acompanha enquanto ela caminha. De repente, ela diz: "Isso aqui é material excelente para a propaganda ucraniana alimentar o ódio aos russos. Parece algo saído de um manual do nacionalismo."

A cena é do documentário A grande viagem patriótica, do cineasta tcheco Robin Kvapil. Ele conta a história de três compatriotas que adotam posições a favor da Rússia e contra a Ucrânia e que, a convite do diretor, viajam para a Ucrânia para serem confrontados com a realidade da guerra. Os três são filmados por Kvapil e sua equipe, mas também filmam e comentam eles mesmos o que veem. O filme apresenta as imagens dessa viagem sem comentá-las.