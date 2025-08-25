Por que serviços postais europeus suspenderam entregas aos EUA - Empresas citam "incertezas" sobre o impacto de tarifas anunciadas por Donald Trump sobre pequenas encomendas vindas do exterior. Países asiáticos também interromperam seus envios.Após o governo de Donald Trump nos Estados Unidos anunciar o fim da isenção tarifária para pequenas encomendas vindas do exterior, diversas empresas europeias de serviços postais suspenderam suas entregas no país, alegando "incertezas" sobre o impacto da medida e necessidade de tempo hábil para se preparar.

A paralisação começou no fim de semana, com Alemanha, Itália, Bélgica, Suécia e Dinamarca suspendendo a maior parte de seus envios. Nesta segunda-feira (25/08), foi a vez da francesa La Poste e da espanhola Correos juntarem-se ao grupo.

Já as empresas do Reino Unido e da Áustria devem paralisar suas entregas na terça-feira, de modo a dar tempo para que elas sejam concluídas antes da entrada em vigor da medida, em 29 de agosto.