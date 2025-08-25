Qual o tempo de tela recomendado para crianças

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é menos rigorosa e recomenda no máximo uma hora de tela por dia para crianças a partir dos 2 anos. Mas também afirma: "Menos é melhor".

Os primeiros dois anos de vida são o período em que a criança entra em contato com o ambiente que a cerca. Nessa fase ela vai ampliando seu foco, passando da mãe para as outras pessoas, para o quarto em que está, diz Gaiser. "Aí ela percebe uma bola do outro lado do quarto – e começa a engatinhar pelo quarto." Para que seja assim, é importante que a própria criança aprenda a direcionar e controlar sua atenção – ela não deve ser colocada diante de algo que desvie essa atenção.

As crianças também devem aprender desde cedo que pode demorar um pouco para que suas necessidades sejam atendidas. Que do choro até os pais trazerem a comida pode-se passar algum tempo. Que não se pode moldar o mundo ou fazê-lo sumir com um deslizar de dedo ou apertando um botão. Esperar e aceitar as coisas são a base da vida, diz Gaiser.

Tempo de tela é tempo sem brincar

"Crianças percebem o mundo de forma diferente dos adultos", lembra a psicóloga infantil Julia Asbrand, da Universidade de Jena. Isso vale tanto para desenhos animados como para redes sociais. "Crianças bem pequenas podem acreditar que tudo o que elas veem é real", explica Asbrand. É claro que elas podem se assustar ou ficar com medo. O pai ou a mãe devem estar atentos e perguntar ao filho: "O que você acabou de ver? Você quer me perguntar algo sobre isso?"

O que mais incomoda os especialistas é que o tempo de tela substitui a vida real, o tempo em que as crianças poderiam estar desenvolvendo suas habilidades motoras ou interagindo com outras pessoas e adquirindo experiências sociais.