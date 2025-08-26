25 países suspendem envios postais para os EUA após tarifas - Agências de vários países decidem suspender serviços para os Estados Unidos após decreto de Trump que reduz de US$ 800 para US$ 100 o limite máximo das isenções para encomendas de pequeno porte.Ao menos 25 países decidiram suspender as entregas de encomendas de pequeno porte para os Estados Unidos devido a preocupações com o impacto da iminente entrada em vigor de um decreto assinado pelo presidente Donald Trump que encerra uma isenção criada em 1938 a produtos de baixo valor, informou a agência postal da ONU.

No final do mês passado, a Casa Branca anunciou o fim da isenção de impostos sobre pequenas encomendas em valores de até 800 dólares (R$ 4,3 mil) que entrarem nos EUA a partir de 29 de agosto. A medida desencadeou uma série de anúncios de serviços postais em países como França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Índia, Austrália e Japão, de que a maioria das encomendas com destino aos EUA não seria mais aceita.

A União Postal Universal (UPU) das Nações Unidas relatou ter sido informada por 25 Estados-membros de que suas operadoras de correios "suspenderam seus serviços postais de saída para os EUA, citando incertezas relacionadas especificamente aos serviços de trânsito".