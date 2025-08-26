Além do Brasil, Israel teve conflitos diplomáticos com outros países

Ao fim, Israel acabou anunciando a retirada da indicação e o "rebaixamento" das relações com o Brasil, que passarão a ser conduzidas "em um patamar inferior".

Isso já ocorre, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que está sem embaixador no Brasil desde o início do ano, por decisão do governo Donald Trump.

Segundo o assessor do Planalto e ex-chanceler Celso Amorim, a ação contra Dagan foi uma resposta ao tratamento dispensado ao embaixador brasileiro Frederico Meyer, convocado no ano passado a se explicar perante autoridades israelenses após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparar a guerra em Gaza ao Holocausto – fala que lhe rendeu o título de "persona non grata".

A convocação de Meyer foi considerada humilhante pela diplomacia brasileira, que o chamou de volta e manteve o cargo vago desde então.

"Eles humilharam nosso embaixador lá, uma humilhação pública. Depois daquilo, o que eles queriam?", justificou Amorim.

De lá para cá, a relação bilateral se deteriorou: o Brasil abandonou a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA) e prometeu juntar-se à África do Sul na ação em que o país acusa Israel de genocídio perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ).