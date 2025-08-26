Botsuana vive crise no setor de saúde após corte de ajuda dos EUA - País africano declara emergência nacional em meio a uma grave escassez de medicamentos após cortes de ajuda dos EUA e queda de arrecadação ligada à crise no mercado mundial de diamantes, motor da economia de Botsuana.O governo de Botsuana declarou estado de emergência sanitária nacional após o colapso de sua cadeia de suprimentos médicos, anunciou o presidente Duma Boko nesta segunda-feira (25/08). A crise sanitária se agravou no país com os cortes no envio de ajuda médica por parte dos Estados Unidos após o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Muitos hospitais em todo o país estão com falta de medicamentos essenciais, afirmou Boko em pronunciamento televisionado, acrescentando que o Ministério das Finanças aprovou um orçamento de emergência de 250 milhões de pulas (R$ 101 milhões) para enfrentar a crise.

O presidente ínformou que o Exército supervisionará a distribuição de medicamentos de emergência, com os primeiros carregamentos saindo da capital, Gaborone, imediatamente e priorizando as áreas rurais carentes. Desde o início do mês, o Ministério da Saúde instruiu os hospitais a adiarem as cirurgias não essenciais devido à escassez.