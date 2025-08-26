China é vilã ou protetora do meio ambiente no Sudeste Asiático?

No entanto, as empresas chinesas estão simultaneamente se expandindo para setores com alta poluição. Num artigo na revista semanal Nikkei Asia, os analistas Soon Cheong Poon e Guanie Lim, do National Graduate Institute for Policy Studies (Grips), do Japão, observaram que indústrias com alta poluição estão deixando a China e se estabelecendo em países menores do Sudeste Asiático. Isso inclui as indústrias de ferro e aço e de reciclagem de papel.

"Enfrentando regulamentações ambientais mais rígidas e excesso de capacidade interna, as siderúrgicas chinesas se voltaram para o Sudeste Asiático a partir de 2017", dizem os analistas. Lim disse à DW que evitar as tarifas dos Estados Unidos é outro motivo para a realocação. "Essas usinas, devido a sua escala, tendem a criar empregos e conexões com um ecossistema industrial mais amplo. No entanto, muitos desses empregos são mal remunerados e criam riscos à saúde."

A China tem algumas das empresas mais experientes e capazes do mundo em alguns dos setores mais poluentes e de mais alto impacto ambiental. Esses setores, com suas altas necessidades de investimento, são cada vez mais rejeitados por bancos de países ocidentais, mas ao mesmo tempo são importantes para o rápido crescimento econômico dos países do Sudeste Asiático. E aí que a China, com seus bancos estatais, entra em cena.

"A pergunta que não é feita com frequência suficiente é se e como empresas não chinesas que operam nos mesmos setores e dentro dos mesmos contextos nacionais agem de forma diferente", diz a professora Juliet Lu, da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá.

Terras raras, por exemplo, são matérias-primas essenciais para a indústria, difíceis de adquirir no mercado internacional. É por isso que o dinheiro e o conhecimento técnico da China têm alta demanda. "Países como Indonésia, Malásia e Mianmar, que querem estradas construídas, infraestrutura energética estabelecida ou minas abertas, têm vários motivos para recorrer à China", diz Lu.Autor: David Hutt