Entidades alemãs rejeitam banir crianças e adolescentes das redes sociais

A introdução de regras mais rígidas para o uso de redes como o TikTok e o Instagram está atualmente em estudo pelo Ministério da Educação.

Vice-presidente do Kinderschutzbund, ONG de defesa dos direitos da criança e do adolescente, Joachim Türk não rechaçou a ideia por completo e a considerou sensata para "evitar um consumo de mídia problemático".

Türk, porém, ponderou que uma medida dessas por si só não resolve o problema e só faria com que esses jovens adentrassem o mundo adulto no futuro completamente despreparados. "Uma ideia seria introduzir uma disciplina obrigatória de letramento midiático", sugeriu em entrevista ao grupo RND.

Crianças têm que ser protegidas, frisou Türk, mas também têm direito a participar do mundo digital – em ambientes seguros. "A internet por enquanto só tem poucos lugares seguros", disse.

"Não é um jeito respeitoso de lidar com os jovens"

Ponderação semelhante foi feita pela associação "Ativos Contra o Vício em Mídias", que defendeu a necessidade de mais educação e mais regulamentação para tornar as redes mais seguras. Com essas medidas, o grupo ressaltou que um limite escalonado de idade para as redes poderia fazer sentido.