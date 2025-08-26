Malafaia e a hipocrisia dos "cidadãos de bem" - Falar que vai "arrebentar" alguém e "mandar para o cacete" não é, de forma alguma, uma atitude que se espera de um "cidadão de bem", como Malafaia e seus aliados gostam de se autointitular."Eu gravo um vídeo e te arrebento… Vai pro meio de um cacete, pô!". "Esse seu filho é um babaca!". Essas mensagens, ditas com muita agressividade, foram enviadas pelo pastor Silas Malafaia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O tal filho "babaca" é Eduardo Bolsonaro, mas isso nem vem ao caso. O que chama atenção é o tom do pastor, mais parecido com o usado por um bandido integrante de uma gangue (e não falo das de Brasília, mas daquelas que aparecem em programas policiais vespertinos).

O tom é violento até para um apoiador do ex-presidente famoso, entre outras coisas, pelos absurdos que sempre disse e pelo belicismo: "vamos metralhar a petralhada do Acre" é um dos exemplos. Lembram?

As mensagens onde Malafaia grita palavrões e impropérios foram encontradas no celular de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal (PF) e fazem parte da investigação que fez com que Malafaia fosse alvo de uma operação da corporação. O inquérito era sobre o crime de coação a autoridades, na tentativa de embaraçar a ação penal que julga a trama golpista envolvendo o ex-presidente.