Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir cessar-fogo em Gaza - Famílias dos reféns pressionam pelo fim da guerra em Gaza antes de reunião do gabinete de segurança. Mediadores ainda aguardam posição de Israel sobre proposta de cessar-fogo.Manifestantes saíram às ruas em Israel nesta terça-feira (26/07) para exigir o fim da guerra na Faixa de Gaza e o retorno dos reféns ainda mantidos no enclave palestino, antes de uma reunião do gabinete de segurança marcada para o mesmo dia.

Multidões incendiaram pneus e bloquearam rodovias e ruas no centro comercial de Tel Aviv, enquanto outros grupos se reuniam perto da embaixada dos Estados Unidos e em frente às casas de vários ministros. Os manifestantes portavam bandeiras israelenses e cartazes com imagens dos reféns.

Os protestos foram convocados pela entidade Fórum de Reféns e Famílias de Desaparecidos de Israel, que anunciou para esta terça-feira um "Dia Nacional de Luta". Os familiares dos reféns disseram esperar que a pressão pública constante possa levar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu gabinete de segurança a se comprometerem com as negociações em torno de um cessar-fogo.