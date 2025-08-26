O que se sabe sobre escândalo que abala o governo de Milei

"Estão fraudando a minha agência", afirma. "Estão roubando. Você pode fingir que não sabe, mas não joguem esse problema para mim, tenho todos os WhatsApp de Karina."

Segundo os áudios, cuja autenticidade ainda não foi confirmada pela Justiça, Karina – que é secretária-geral da Presidência argentina e, na prática, divide o cargo com o irmão e apita nas decisões da Casa Rosada – e o subsecretário de gestão institucional do governo, Eduardo "Lule" Menem, receberiam propina da indústria farmacêutica em troca de contratos superfaturados para o fornecimento de medicamentos à rede pública.

Esquema renderia até US$ 800 mil em propinas

A propina cobrada por Karina e Menem seria de 8% sobre os contratos com o governo, e o negócio renderia entre 500 mil e 800 mil dólares mensais, sendo que Karina ficaria com a maior parte do dinheiro – entre 3% e 4%.

Menem – que é primo do presidente da Câmara dos Deputados, Martín Menem – foi apontado como o principal operador do esquema, com apoio de empresários ligados à distribuidora Suizo Argentina, que intermedia a venda de medicamentos ao Estado.

Em outro áudio, Spagnuolo teria se queixado de que Karina e Milei não teriam agido para frear os desvios de dinheiro público. "Eles não consertaram nada", diz o áudio.