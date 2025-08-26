Onde nasce a consciência? A questão que opõe neurocientistas - Pesquisa conduzida por sete anos analisou as duas principais teses sobre o tema. Resultados ampliam disputa sobre se máquinas e animais, por exemplo, teriam experiências conscientes.No campo científico, poucas perguntas geram tanto debate quanto a origem da consciência humana. Agora, um experimento que levou sete anos para ser realizado colocou à prova as duas teorias neurocientíficas rivais mais proeminentes sobre esse enigma, desencadeando uma controvérsia central na discussão: um animal, uma máquina ou um feto teria acesso à experiência consciente?

O estudo, que envolveu 256 participantes e 12 laboratórios colaboradores, conhecido como Consórcio Cogitate, submeteu os participantes a diversos testes visuais enquanto seus cérebros eram monitorados utilizando três técnicas diferentes de neuroimagem.

O objetivo: tentar identificar qual tese está mais próxima da realidade: se a teoria da informação integrada (TII) ou a teoria do espaço de trabalho neuronal global (GNWT, na sigla em inglês). As duas propostas diferem tanto em seus pressupostos que quase parecem falar de fenômenos distintos.