STF determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral - Proximidade do julgamento por tentativa de golpe de Estado e atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA demonstram possibilidade de risco de fuga, diz decisão de Alexandre de Moraes.O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (26/08) o monitoramento em tempo integral do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em sua residência em Brasília.

Moraes considerou que há risco de fuga de Bolsonaro, principalmente em razão da atuação de seu filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O deputado federal licenciado é acusado de tentar influenciar as autoridades americanas a intercederem em favor de seu pai e atuarem contra a Justiça brasileira.

"As ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal", escreveu Moraes em sua decisão.