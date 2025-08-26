Terrorista alemã da NSU entra em programa de reabilitação que pode reduzir prisão perpétua

Durante anos, as investigações policiais se concentraram quase exclusivamente nas famílias das vítimas assassinadas. Tanto os mortos como familiares deles eram suspeitos de terem ligações com a máfia ou o tráfico de drogas. A hipótese de assassinatos com motivações extremistas de direita praticamente não foi investigada.

Agora, a inclusão de Zschäpe num programa de reabilitação é mais um sinal da inversão de tratamento entre agressores e vítimas: a terrorista assassina condenada, diz Michalina Boulgarides, está sendo apoiada em sua reintegração, enquanto as vítimas dela são deixadas para trás.

"Se ela tivesse falado durante o julgamento ou durante o período em que esteve presa, talvez até se desculpado, os afetados estariam reagindo de outra maneira. Mas ela diz que está se afastando da cena de extrema direita, embora tenha comprovadamente mantido contato com ela durante seu tempo na prisão. Isso não faz sentido para nós e não é crível", diz.

Um porta-voz do programa de reabilitação disse ao jornal Frankfurter Rundschau que, como regra geral, não são feitos comentários sobre os participantes, mas ele ressalvou que a admissão exige uma reflexão séria, por parte do participante, sobre os crimes cometidos e suas motivações.

Em novembro de 2026, após 15 anos de prisão (incluindo o tempo na prisão preventiva), o Tribunal Regional Superior de Munique decidirá sobre a sentença final para Zschäpe, que atualmente cumpre pena na penitenciária de Chemnitz.

Michaelina Boulgarides suspeita que Zschäpe esteja participando do programa de olho numa redução da sua pena, mas sem real arrependimento dos crimes cometidos. "Ela está fazendo isso para encurtar sua pena, não consigo ver de outra forma. Se alguém está realmente arrependido e diz que sente remorso, as coisas são diferentes. Acredito nesses programas de saída e acho bom que eles existam."