Trump coloca independência do banco central dos EUA em xeque - Pela primeira vez, um presidente americano tenta remover um diretor do Fed. Trump deseja a redução da taxa de juros e já ameaçou demitir o chefe da instituição.O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (25/08) que demitiu Lisa Cook, diretora do Fed, o banco central americano, em uma escalada de suas investidas para tentar exercer maior controle sobre a instituição, que tem independência do governo e é responsável por definir a taxa básica de juros do país.

Desde que assumiu a Casa Branca, Trump também desferiu diversas críticas ao presidente do banco central, Jerome Powell, por não reduzir a taxa de juros de curto prazo, e chegou a ameaçar demiti-lo. Powell argumenta que, antes de reduzir os juros, o Fed quer avaliar como a economia americana responderá às tarifas de importação criadas por Trump, devido ao risco de elas elevarem a inflação.

A cautela de Powell enfureceu Trump, que exigiu que o Fed reduzisse os custos dos empréstimos para estimular a economia americana e a taxa de juros que o governo federal paga sobre sua dívida. O presidente americano também acusou Powell de administrar mal um projeto de reforma do prédio do banco central, no valor de 2,5 bilhões de dólares.