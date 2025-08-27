Checagem: o governo Trump está tentando reescrever a história?

Na verdade, o histórico de tarifas elevadas dos Estados Unidos continuou bem depois de 1913, e a opinião de Trump sobre o que desencadeou a Grande Depressão – e a resposta de Washington a ela na era do presidente Herbert Hoover – não reflete o que realmente aconteceu.

Apesar do que Trump sugere, após a ratificação do imposto de renda, em 193, o que se seguiu foi um crescimento econômico contínuo, impulsionado por avanços tecnológicos como o telefone e o aumento dos gastos do consumidor após a Primeira Guerra Mundial.

A política de tarifas elevadas também persistiu, com o Congresso aprovando a Lei Fordney-McCumber de 1922, que elevou os impostos sobre muitos produtos importados ao nível mais alto da história dos EUA, num esforço para impulsionar ainda mais a produção nacional. Isso levou à imposição de tarifas retaliatórias por parte de importantes parceiros comerciais dos EUA.

A economia começou a desacelerar quando o Fed aumentou as taxas de juros em 1928 e no ano seguinte. A ideia era amenizar uma bolha no mercado de ações, reduzindo os empréstimos a corretoras ou empresas que compravam ações. Mas isso desencadeou taxas de juros mais altas no Reino Unido e na Alemanha, o que ajudou a desacelerar os gastos do consumidor e a produção globais e deu início a uma recessão nos EUA no verão de 1929.

Trump diz que alertou contra a invasão do Iraque

Trump afirma há muito tempo que se opôs à invasão do Iraque em 2003. Em junho, ele reiterou: "Eu era totalmente contra. Eu era, e eu disse isso em alto e bom som", disse ele enquanto estava na pista ao lado do Air Force One. "E eu realmente disse: 'Não entrem, não entrem, não entrem'."