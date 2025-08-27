Com apoio da Otan, Alemanha inaugura nova fábrica de armamentos - Novo complexo, que terá a maior produção de munições da Europa, integra esforços para fazer frente aos desafios à defesa do continente, como a guerra na Ucrânia. Berlim aprova lei que visa ampliar o alistamento militar.A empresa alemã de armamentos Rheinmetall inaugurou nesta quarta-feira (27/08) uma nova fábrica com potencial para se tornar maior unidade de produção de munição na Europa, uma vez atingida toda a sua capacidade. A iniciativa foi aclamada pelo secretário-geral da Otan, Mark Rutte, como um reforço à defesa do Ocidente.

A fábrica em Unterlüss, no norte da Alemanha, ocupa uma área de 30.000 metros quadrados – o equivalente a cinco campos de futebol – e terá até 2027 capacidade para produzir 350.000 projéteis de artilharia por ano.

"Isso é absolutamente crucial para a nossa própria segurança, para continuar apoiando a Ucrânia em sua luta [contra a invasão russa] e para dissuadir qualquer agressão no futuro", disse Rutte na cerimônia de abertura.