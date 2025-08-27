COP30 em Belém é uma aposta arriscada

Mas uma COP ainda é mais complexa. O número de delegações é bem maior, vindas do mundo inteiro, além de ONGs, cientistas, uma grande quantidade de jornalistas e um aparato de segurança enorme. E é um evento longo: serão duas semanas, pelo menos. Sem um acordo nesse período, essas conferências podem se prolongar até chegar num consenso.

Ausências podem ser um desastre

Claro que Belém já promoveu eventos grandes. Eu me lembro de eventos em Belém, como o Fórum Social Mundial de 2009. Havia muita gente, mas uma galera jovem que acampava ou ficava nos barcos, que viraram pousadas flutuantes.

E quando o Círio de Nazaré traz centenas de milhares ou até milhões de pessoas até a cidade, o esquema é esse: acampar, dormir num barco ou improvisar em alojamentos em escolas ou casa de amigo.

Agora com o mundo inteiro indo para Belém, muita gente de lá vê a chance de faturar alto. A novela dos preços altos para a hospedagem já ganhou muitas manchetes na imprensa brasileira e estrangeira. Além das reclamações, principalmente de países pobres que não têm orçamento suficiente para bancar suas delegações por duas semanas em Belém.

Mas são estes países que mais têm interesse em estar presente e exigir ações concretas das nações ricas. Para o governo Lula, que desfila como porta-voz dos países pobres, a ausência justamente deles seria um desastre.