Dinamarca pede perdão por contracepção forçada de indígenas

O caso veio à tona depois que uma série de podcasts da emissora pública dinamarquesa DR, que foi ao ar em 2022, revelou a extensão da campanha, que envolveu mais de 4.500 mulheres, com base em dados dos arquivos nacionais. Em setembro do mesmo ano, os governos da Dinamarca e da Groenlândia lançaram uma investigação sobre o caso.

O que está por trás dos mau tratos?

O objetivo da campanha era limitar o crescimento populacional na Groenlândia, prevenindo a gravidez. Dispositivos intrauterinos (DIU) foram colocados em meninas inuit (indígenas da região) a partir dos 13 anos de idade. Muitas das mulheres não sabiam que tinham o dispositivo e, até recentemente, ginecologistas groenlandeses continuaram encontrando o contraceptivo em mulheres que não tinham a menor ideia da sua presença.

No ano passado, cerca de 150 mulheres processaram a Dinamarca exigindo indenização pela violação de seus direitos.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, também pediu desculpas às mulheres que "foram expostas e conviveram com as consequências de intervenções que vocês não pediram nem tiveram controle".

Os pedidos de perdão surgem um mês antes de um relatório aguardado para o próximo mês sobre os maus-tratos às mulheres inuit.