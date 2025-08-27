FBI investiga ataque a escola nos EUA como ato de terrorismo - Polícia de Minneapolis relata mortes de ao menos duas crianças em atentado a escola católica, que deixou 17 feridos. Papa Leão 14 lamenta o ocorrido. País já soma 287 ataques a tiros somente em 2025.Um atirador abriu fogo durante uma missa em uma escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (27/08), matando ao menos duas crianças e ferindo outras 17 antes de tirar a própria vida, disseram as autoridades.

O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, disse à imprensa que o atirador, de pouco mais de 20 anos, disparou contra a Igreja da Anunciação enquanto dezenas de alunos estavam na missa. A igreja fica ao lado de uma escola na zona sul da cidade.

"Duas crianças, de 8 e 10 anos, foram mortas nos bancos onde estavam sentadas", disse O'Hara, acrescentando entre os 17 feridos estavam 14 crianças. Ele afirmou que as vítimas restantes devem sobreviver.