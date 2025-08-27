Kiev confirma avanço russo em nova região da Ucrânia - Porta-voz militar reconhece entrada de tropas russas em Dnipropetrovsk, que não é uma das cinco regiões reivindicadas por Moscou como território russo.A Ucrânia reconheceu nesta terça-feira (26/08) que tropas russas entraram na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), uma área administrativa anteriormente poupada de combates intensos e onde a Rússia já havia reivindicado avanços em julho.

O porta-voz do exército ucraniano para a região, Viktor Tregoubov, confirmou a entrada das tropas russas em Dnipropetrovsk e acrescentou que combates estão ocorrendo, em declarações à agência de notícias francesa AFP. O governo ucraniano havia, até então, negado qualquer avanço russo em Dnipropetrovsk.ucraniaagosto

A Rússia havia anunciado em julho que suas forças haviam avançado na região, que não é uma das cinco que o Kremlin reivindica serem território russo. Desde então, alegou ter capturado alguns vilarejos na região.