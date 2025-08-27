Moldávia: o pequeno país no centro de nova queda de braço entre UE e Rússia - Em recado ao Kremlin, líderes europeus visitam Moldávia para celebrar a independência da ex-república soviética. Empobrecido país tem caminhado em direção pró-EU, para contrariedade do regime de Putin.A guerra da Rússia contra a Ucrânia trouxe para o centro das atenções um terceiro país, menor em território do que o estado do Rio de Janeiro. Localizado entre a Ucrânia e a Romênia, o conflito tirou a pequena e empobrecida Moldávia da periferia das negociações europeias, e levou o país a ser um candidato à União Europeia e a passar a receber ajuda de países-membros da Otan.

A ascensão do país como ponto sensível na segurança europeia se estabeleceu já em 2022, quando Moscou deu indicativos de que poderia abrir uma segunda frente contra a Ucrânia via território moldavo. Esse movimento colocaria tropas russas próximas à Romênia, ampliando sua pressão sobre mais uma fronteira da Otan.

A influência do Kremlin sobre a Moldávia, militarmente indefesa diante do poderio de Moscou, tem seu alicerce na Transnístria, região separatista pró-Rússia localizada no leste do país, onde há presença de tropas russas desde os anos 1990.